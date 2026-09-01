বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ মঙ্গলবার। রাজনীতি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, মার্কিন উড়োজাহাজ কেনা নিয়ে যা বললেন হুমায়ুন কবির

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, মার্কিন উড়োজাহাজ কেনা নিয়ে কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। আজ মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে
ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের বিষয়ে জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির বলেন, উপযুক্ত সময় বা পরিবেশ তৈরি হলে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই ভারত সফর করবেন। তবে এখনো কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়োজাহাজ কেনা নিয়েও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। বিস্তারিত পড়ুন...

টাকা দিলেই অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে ‘কল ডিটেল রেকর্ড, ‘লাইভ লোকেশন’

ছবি: ডিসমিসল্যাবের ওয়েবসাইট থেকে স্ক্রিনশট

সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য কেনাবেচাকে ঘিরে অনলাইনে একটি বাজার গড়ে উঠেছে। ফেসবুকে বিজ্ঞাপন, ওয়েবসাইট, টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এসব তথ্য বিক্রি হচ্ছে। টাকা দিলেই পাওয়া যাচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), কল ডিটেলস রেকর্ড (সিডিআর), মোবাইল ফোনের অবস্থান, এসএমএসের তালিকা, টিআইএন, পাসপোর্টের তথ্য ও মোবাইল আর্থিক সেবার হিসাব বিবরণী। বিস্তারিত পড়ুন...

যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, হরমুজ প্রণালিতে রকেট দিয়ে মাইন পাতছে ইরান—এটা কি সম্ভব

ইরানের বন্দর আব্বাসের কাছে হরমুজ প্রণালিতে নোঙর করা জাহাজ। ২৮ আগস্ট, ২০২৬
ছবি: রয়টার্স

দীর্ঘ এক মাসের শান্তিপূর্ণ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে গত রোববার ইরানে আবার হামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এবার হরমুজ প্রণালিতে অবস্থিত লারাক দ্বীপে দেশটির রকেট উৎক্ষেপণব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, ইরান যাতে হরমুজ প্রণালিতে রকেটের মাধ্যমে মাইন বসাতে না পারে, সে জন্যই এ হামলা চালানো হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

মেসি কেন এখন আর্জেন্টিনাকে বিদায় বললেন

আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে অনেকেই মেসিকে এভাবে মনে রাখবেন। কোটি কোটি সমর্থকের চোখের মণি হয়ে ছিলেন মেসি
রয়টার্স

জাতীয় দল তো একদিন ছাড়তেই হতো। বয়সও হয়ে গিয়েছিল ৩৯ বছর। আর্জেন্টিনার জার্সিতে সম্ভাব্য সবকিছুই জেতা হয়েছে। তবু কারও কারও কাছে গতকাল রাতে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা দল থেকে অবসরের ঘোষণা এসেছে চমক হয়ে। কারণ, এ সিদ্ধান্ত মেসি প্রকাশের আগপর্যন্ত ব্যাপারটা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে আজই (গতকাল) সেই দিন! বিস্তারিত পড়ুন...

‘পাপ কামিয়েছি, ধুয়েমুছে মরতে চাই’—ভাইরাল সেই বক্তব্যে যা বললেন পপি

সাদিকা পারভীন পপি
ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

অভিনয় থেকে দীর্ঘদিন ধরেই দূরে রয়েছেন একসময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভীন পপি। স্বামী-সন্তান ও সংসার নিয়ে ঢাকার ধানমন্ডিতে থাকছেন তিনি। এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর নামে ছড়িয়ে পড়া একটি বক্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। তবে ছড়িয়ে পড়া ওই বক্তব্য নিজের নয় বলে জানিয়েছেন পপি। বিস্তারিত পড়ুন...

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