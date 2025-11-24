বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।

ধানের শীষ আর দাঁড়িপাল্লার বাইরে ভোট করে জেতা কি কঠিন হয়ে গেল

জোট করলেও ভোট করতে হবে নিজ দলের প্রতীকে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের পর এখন বিধান এমনই দাঁড়িয়েছে। তাতে আগামী জাতীয় সংসদে দুই–তিনটি দল কর্তৃত্ব করবে কি না, এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে নৌকার অনুপস্থিতিতে প্রতীক হিসেবে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার প্রাধান্য বিস্তারের ইঙ্গিতও স্পষ্ট হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন ...

মানিকগঞ্জে বাউল সম্মেলনের ঘোষণা দিয়ে ফরহাদ মজহার বললেন, পেটালে পিটুনি খাব

কবি-চিন্তক ফরহাদ মজহার। পালাকার আবুল সরকারের মুক্তির দাবি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ সোমবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশে
পালাকার ও বয়াতি মহারাজ আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার এবং মানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছেন কবি–চিন্তক ফরহাদ মজহার। ভবিষ্যতে বাউলদের নিয়ে মানিকগঞ্জেই সম্মেলন করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। আবুল সরকারের মুক্তির দাবি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ সোমবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে এ ঘোষণা দেন ফরহাদ মজহার। বিস্তারিত পড়ন...

বৈরুতে ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর একজন শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত

ইসরায়েলের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের দৃশ্য। লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ-পশ্চিমের এক শহরতলিতে, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ-পশ্চিমের শহরতলিতে হিজবুল্লাহর এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। গত রোববার ইসরায়েলের সেনাবাহিনী এ খবর জানিয়েছে। পরে হিজবুল্লাহ নিজেদের নেতার নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

এবার ব্রুনেইয়ের জালে ৮ গোল দিল বাংলাদেশ

বড় ব্যবধানে জয়ের আনন্দ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৭ দলের খেলোয়াড়দের
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইয়ে আজ ব্রুনেইকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। বাছাইয়ে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়। এর আগে ‎পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। বিস্তারিত পড়ুন...

মারা গেছেন ধর্মেন্দ্র, মুম্বাইয়ে শেষকৃত্য

ধর্মেন্দ্র
শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো আশঙ্কা। কয়েক দিন ধরে জল্পনা চলছিল, নানা গুজব ছড়াচ্ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে—বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু হয়েছে। আজ দ্য হিন্দু, এনডিটিভি, ফিল্মফেয়ারসহ আরও কিছু ভারতীয় গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে, অভিনেতা মারা গেছেন। মুম্বাইয়ের জুহুতে নিজ বাসায় আজ সকালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। আগামী ৮ ডিসেম্বর ৯০ বছরে পা দিতেন ধর্মেন্দ্র। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। বিস্তারিত পড়ুন ...

