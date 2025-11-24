এবার ব্রুনেইয়ের জালে ৮ গোল দিল বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব–১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই
এবার ব্রুনেইয়ের জালে ৮ গোল দিল বাংলাদেশ
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইয়ে আজ ব্রুনেইকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। বাছাইয়ে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়। এর আগে পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।
চীনের ইয়ংচুয়ান স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমার্ধে ৪-০ গোলে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে হয়েছে আরও চার গোল। বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেছেন রিফাত কাজী ও অপু রহমান। একটি করে গোল করেন মোহাম্মদ মানিক, আলিফ রহমান, নাজমুল হুদা ও বায়েজিদ বোস্তামি।
আগামী বুধবার গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ছয় দলের গ্রুপে বাংলাদেশের শেষ দুই প্রতিপক্ষ বাহরাইন ও চীন। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে আগামী বছর মে মাসে সৌদি আরবে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপে খেলতে পারবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ও ব্রুনেই ছাড়া অন্য কোনো দল এখন পর্যন্ত গ্রুপে দুই ম্যাচ খেলেনি।
১৬ দল নিয়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। এরই মধ্যে ৯ দল মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে, বাকি ৭ দল বাছাইপর্ব থেকে যাবে। এশিয়ান কাপে এখন পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে দুবার আর অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে চারবার অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। কোনোবারই গ্রুপপর্ব পেরোতে পারেনি। সর্বশেষ ২০০৬ সালে বাছাই পেরোলেও মূল পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে।
২০২০ সালে বাছাই হলেও করোনার কারণে মূল টুর্নামেন্ট হয়নি। ২০১৪ সালে টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় বাংলাদেশ।