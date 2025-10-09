বাংলাদেশ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নির্বাচনে মুখোমুখি হবে না বাংলাদেশ-ফিলিস্তিন: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, আগামী বছরের জুনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতির পদে নির্বাচনে বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিন পরস্পরের মুখোমুখি হবে না।

জাতিসংঘে প্রার্থিতা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এ নিয়ে আপনাদের যত আগ্রহ, ফিলিস্তিনে তত আগ্রহ নেই। ফিলিস্তিনিরা এটা নিয়ে অত আগ্রহী না। আপনারা ও সোশ্যাল মিডিয়াতে এটাকে নিয়ে চর্চা করা হচ্ছে।’

তৌহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘আমি শুধু আপনাদের বলব, নির্বাচন হবে ২০২৬ সালের জুনে। নির্বাচনে বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিন পরস্পরের মুখোমুখি হবে না।’

সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে বাংলাদেশ বছর চারেক আগেই প্রার্থিতা ঘোষণা করেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী হলো সাইপ্রাস। অনেক পরে এসে ফিলিস্তিন প্রার্থিতা ঘোষণা করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি ফিলিস্তিন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচনের জন্য ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রচার চলবে। এ পদের জন্য বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে মনোনীত করা হয়েছে।

সাধারণ পরিষদে সাধারণত পাঁচটি আঞ্চলিক গ্রুপ থেকে পালাক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পালা এবার। এ অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন ও সাইপ্রাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

এর আগে ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল বাংলাদেশ। এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।

