সিঙ্গাপুরেই হাদির অস্ত্রোপচার করার অনুমতি দিয়েছে পরিবার: ইনকিলাব মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদিছবি: সংগৃহীত

গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সংগঠনটির দেওয়া ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সিঙ্গাপুরেই তাঁর অস্ত্রোপচার করার অনুমতি দিয়েছে পরিবার।

ওসমান হাদির জন্য দোয়া চেয়েছে সংগঠনটি। তারা বিবৃতিতে ওসমান হাদি যদি মারা যান, তাহলে পুরো বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে শাহবাগে জড়ো হওয়ার অনুরোধ জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘খুনিরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আমরা শাহবাগে অবস্থান করব এবং পুরো বাংলাদেশকে অচল করে দেওয়া হবে।’

খুনি ভারতে পালিয়ে গিয়ে থাকলে সে দেশের সঙ্গে আলোচনা করে যেকোনো মূল্যে তাঁকে ফেরত আনার ওপর জোর দেওয়া হয় বিবৃতিতে।

এর আগে গতকাল রাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস উইংয়ের এক বার্তায় শরিফ ওসমান হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন বলে জানানো হয়। আজ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে শরিফ ওসমান বিন হাদির স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর চিকিৎসার দেখভাল করতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল সিঙ্গাপুর পৌঁছেছেন বলেও জানানো হয়।

জুলাই অভ্যুত্থানের পরিচিত মুখ ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। গত শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট সড়কে তাঁকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। এরপর তাঁকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা শেষে রাতেই এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়। তিনি এখন সেখানেই রয়েছেন।

