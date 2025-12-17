বাংলাদেশ

ইনকিলাব মঞ্চের বিবৃতি

হাদির মস্তিষ্ক সক্রিয় করতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, অপেক্ষা স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শরিফ ওসমান বিন হাদিছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান বিন হাদির মস্তিষ্ক সক্রিয় করার জন্য অস্ত্রোপচার করানো প্রয়োজন। তবে এ জন্য তাঁর স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে।

ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে আজ বুধবার সকালে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংগঠনটির ফেসবুক পেজে এই বিবৃতি পোস্ট করা হয়েছে।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি।

আরও পড়ুন

ওসমান হাদি হত্যাচেষ্টার মূল আসামি ফয়সলের মা–বাবা গ্রেপ্তার: র‍্যাব

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে। তিনি এখন সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজের স্ক্রিনশট

শারীরিক অবস্থার হালানাগাদ তথ্য জানানোর জন্য দেওয়া বিবৃতিতে ইনকিলাব মঞ্চ বলেছে, ওসমান হাদির স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে। অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে শরীরকে সম্পূর্ণভাবে স্থিতিশীল করতে হবে। বর্তমানে মূল লক্ষ্য হলো শরীর ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন করা।

আরও পড়ুন

ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা: ছক কষা হচ্ছিল কয়েক মাস ধরে

ওসমান হাদির মস্তিষ্ক ছাড়া বাকি সব অঙ্গ ‘সক্রিয় রয়েছে’ বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চ বলেছে, তাঁর চিকিৎসা সিঙ্গাপুর অথবা যুক্তরাজ্য—যেকোনো স্থানে হতে পারে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ওসমান হাদির জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানিয়েছে তাঁর পরিবার।

আরও পড়ুন

ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় সন্দেহভাজন কে এই ফয়সাল করিম দাউদ

আরও পড়ুন

ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের অস্ত্র কে দিল, খুঁজছে পুলিশ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন