হাদির মস্তিষ্ক সক্রিয় করতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, অপেক্ষা স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার

ইনকিলাব মঞ্চের বিবৃতি
হাদির মস্তিষ্ক সক্রিয় করতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, অপেক্ষা স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার
গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান বিন হাদির মস্তিষ্ক সক্রিয় করার জন্য অস্ত্রোপচার করানো প্রয়োজন। তবে এ জন্য তাঁর স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে।
ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে আজ বুধবার সকালে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংগঠনটির ফেসবুক পেজে এই বিবৃতি পোস্ট করা হয়েছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে। তিনি এখন সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
শারীরিক অবস্থার হালানাগাদ তথ্য জানানোর জন্য দেওয়া বিবৃতিতে ইনকিলাব মঞ্চ বলেছে, ওসমান হাদির স্বাস্থ্য স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে। অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে শরীরকে সম্পূর্ণভাবে স্থিতিশীল করতে হবে। বর্তমানে মূল লক্ষ্য হলো শরীর ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন করা।
ওসমান হাদির মস্তিষ্ক ছাড়া বাকি সব অঙ্গ ‘সক্রিয় রয়েছে’ বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চ বলেছে, তাঁর চিকিৎসা সিঙ্গাপুর অথবা যুক্তরাজ্য—যেকোনো স্থানে হতে পারে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ওসমান হাদির জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানিয়েছে তাঁর পরিবার।