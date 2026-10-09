বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৯ অক্টোবর, শুক্রবার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

ছিনতাইকারী ধরে তরুণদের দল, আছে পোশাক, চালায় অভিযান

বাংলাদেশ ইয়ুথ রেভল্যুশন নামের সংগঠনটির সদস্যদের একাংশ
ছবি: ফেসবুক থেকে

বাংলাদেশ ইয়ুথ রেভোল্যুশনের ফেসবুক পেজের অনুসারী ৫৪ হাজার। ছিনতাইকারী, মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের ধরে তারা নিয়মিত ফেসবুকে ভিডিও দেয়। ভিডিওগুলোর হাজার হাজার ভিউ হয়। দলের সদস্যরা নির্দিষ্ট পোশাক পরে টহল দেন, অভিযানে অংশ নেন। পুলিশের সঙ্গেও তরুণদের দলটির পোশাক পরা সদস্যদের দেখা যায়। তাঁদের হাতে লাঠিসোঁটাও থাকে। কখনো কখনো ছিনতাইকারী সন্দেহে মারধর এবং অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হয়। বিস্তারিত পড়ুন...

‘কিশোর গ্যাং’ নেতাকে জুলাই যোদ্ধা বললেন মেয়র, নগর ভবনে অভিযানের পর ওসি বদলি

ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরের তালিকাভুক্ত ‘সন্ত্রাসী’ ও কিশোর গ্যাং নেতা ওয়াকিল হোসেন ওরফে বগাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নগর ভবনে বাধার মুখে পড়েছিল পুলিশ। এ ঘটনায় খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রহিমের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন সিটি মেয়র শাহাদাত হোসেন। মেয়রের দাবি, ‘ওয়াকিল সন্ত্রাসী নয়, জুলাই যোদ্ধা।’ তাঁকে দলের ত্যাগী নেতা বলে দাবি করেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

ধ্রুব রাঠির ‘নমস্কার দোস্ত!’ মোদির জন্য কতটা চিন্তার?

অথচ তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নন, সংসদ সদস্য নন, এমনকি প্রচলিত অর্থে কোনো সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকও নন। তাঁর প্রধান শক্তি একটি ক্যামেরা, তথ্য ও যুক্তি সাজানোর দক্ষতা এবং বিপুলসংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছানোর আশ্চর্য ক্ষমতা।
ছবি: সংগৃহীত

ভারতে এখন সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ নিয়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, তার অন্যতম প্রেরণাদাতা হিসেবে তাঁকে ভাবা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের বড় ধরনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ভবনে ট্রাম্পের সাড়ে ৮ ফুট উঁচু নগ্ন ভাস্কর্য ‘অরেঞ্জ প্লেগ’

ফ্রান্সে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ভবনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সোনালি রঙের সেই ভাস্কর্য
ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

ফ্রান্সে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একটি ভবনের ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশালাকারের একটি ভাস্কর্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। সোনালি রঙের এ ভাস্কর্যে তাঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখানো হয়েছে। ভাস্কর্য নিয়ে এরই মধ্যে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

রাত আড়াইটায় বন্ধুকে বার্তা, মৃত্যুর আগের কয়েক ঘণ্টা কী ঘটেছিল নানার জীবনে

নানা পাটেকর। এএনআই

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে বন্ধুকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন নানা পাটেকর। জানিয়েছিলেন, শরীর ভালো লাগছে না। কিন্তু রাত হওয়ায় সেই বার্তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর চোখে পড়েনি। পরে ফোন করে খোঁজ নেওয়া এবং অভিনেতার বাড়িতে পৌঁছানোর পর ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়েন নানা। বিস্তারিত পড়ুন...

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