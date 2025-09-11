পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিল অংশে নির্মাণ নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিল অংশে নির্মাণ নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন
রাজধানীর সার্ক ফোয়ারা মোড়সংলগ্ন ‘পান্থকুঞ্জ পার্ক’ ও হাতিরঝিল জলাধারের উন্মুক্ত স্থানে যেকোনো ধরনের নির্মাণকাজ থেকে বিরত থাকতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। আগামী সপ্তাহে এই আবেদনের ওপর আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে শুনানি হতে পারে।
এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রুল দিয়ে ‘পান্থকুঞ্জ পার্ক’ ও হাতিরঝিল জলাধারের উন্মুক্ত স্থানে যেকোনো ধরনের নির্মাণকাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের এফডিসি (চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন) থেকে পলাশী পর্যন্ত সম্প্রসারণে পান্থকুঞ্জ পার্ক ও জলাধারের উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণ কার্যক্রমের নিয়ে ‘বাংলাদেশ গাছ রক্ষা আন্দোলনের’ সমন্বয়ক আমিরুল রাজীব, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীনসহ ৯ বিশিষ্ট নাগরিক গত মঙ্গলবার রিটটি করেন। আদেশের ফলে হাতিরঝিলের যে অংশে কাজ চলছিল বা চেষ্টা করছিল, সেই অংশে এবং পান্থকুঞ্জে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কোনো ধরনের নির্মাণ কার্যক্রম চলবে না বলে গতকাল জানিয়েছিলেন রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।
হাইকোর্টে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খান জিয়াউর রহমান। তিনি আজ বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে বলেন, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদন করা হয়েছে। আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আগামী সপ্তাহে আবেদনের ওপর শুনানি হতে পারে।