পাবলিক টয়লেট এখন ‘নাক দিয়ে দেখুন, নিশ্চিন্তে ব্যবহার করুন’

পাবলিক টয়লেট এখন ‘নাক দিয়ে দেখুন, নিশ্চিন্তে ব্যবহার করুন’
ঢাকা শহরের ব্যস্ত জীবনে পরিচ্ছন্ন পাবলিক টয়লেট খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে নারীদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন—যে কয়েকটি টয়লেট আছে, সেগুলো অধিকাংশই বন্ধ, নষ্ট বা এতটাই অস্বাস্থ্যকর যে ভেতরে ঢোকা মানেই যেন শাস্তি। যে টয়লেটগুলো খোলা আছে, সেগুলো নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত এবং ব্যবহারকারীকে শ্বাস বন্ধ রাখতে বাধ্য করে। শহরে পরিচ্ছন্ন পাবলিক টয়লেটের অভাব সাধারণ মানুষ ও পথচারীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
এই বাস্তবতা বদলাতে ডোমেক্স-ভূমিজো একসঙ্গে এমন পাবলিক টয়লেট তৈরি করেছে, যা পরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধমুক্ত এবং নিরাপদ। ডোমেক্স বিশ্বাস করে, শুধু পরিষ্কার টয়লেটই জীবাণুমুক্ত নয়। যদি টয়লেট দুর্গন্ধমুক্ত হয়, তাহলেই তা জীবাণুমুক্ত। তাই ডোমেক্স দিয়ে পরিষ্কার করা এই পাবলিক টয়লেটগুলো এতটাই পরিচ্ছন্ন যে, ‘ নাক দিয়েও দেখা যায়!’
জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার থটস অব শামস, রুকাইয়া জাহান চমক, রাকিন আবসার, লিলিপুট ফারহান এবং আলতাফ উদ্দিন আকরোমি বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে এই টয়লেটগুলোতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে শহরে এমন পরিচ্ছন্ন পাবলিক টয়লেট রয়েছে। এখন আর নাক চেপে বা শ্বাস আটকে টয়লেটে যেতে হবে না—কারণ এগুলো পরিচ্ছন্ন, সুগন্ধযুক্ত এবং সবার জন্য উন্মুক্ত। ডোমেক্স-ভূমিজোর এই উদ্যোগ শুধু টয়লেট নিয়ে নয়, এটি শহরকে সবার জন্য আরও স্বাস্থ্যকর করে তোলার প্রচেষ্টা।