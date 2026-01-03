শুভ সকাল। আজ ৩ জানুয়ারি, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) সচল সিম বা হ্যান্ডসেটের সংখ্যা অনেক বেশি দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সমস্যা সমাধানে কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
বিস্তারিত পড়ুন...
গত ২৪ ডিসেম্বর সকালে এলপিজি শেষ হওয়ার পর পাড়ার দোকানে ফোন করেন রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা কাওসার খান; কিন্তু সেখানে এলপিজি সিলিন্ডার নেই। এরপর আরেক দোকানে ফোন করেও পাননি। শেষে আরেকটি দোকানে একটি সিলিন্ডার পান। কাওসার খান বলেন, ‘এক সিলিন্ডারের দাম দিতে হয়েছে দেড় হাজার টাকা। হঠাৎ এমন দাম বৃদ্ধি চিন্তা করা যায় না।’
বিস্তারিত পড়ুন...
বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে দেশজুড়ে যে গভীর শোক ও অভূতপূর্ব আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে, আমিও তার শরিক। জানাজায়, মানুষের চোখে-মুখে, সামাজিক পরিসরে যে অনুভূতির বিস্তার দেখা যাচ্ছে, তা নিছক একটি মৃত্যুজনিত শোক নয়। এটি একই সঙ্গে একটি সময়ের সমাপ্তি, একটি রাজনৈতিক জীবনের সমগ্র মূল্যায়নের প্রতি আবেগও বটে। আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে আবেগের সঙ্গে সঙ্গে তার একটি সার্বিক ও সংযত মূল্যায়ন করাও যথার্থ দায়িত্ব।
বিস্তারিত পড়ুন...
ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ শুরু হলে নিজেকে রক্ষার সক্ষমতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ওপর অতিনির্ভরশীলতার কার্যকারিতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট মহলগুলো।
বিস্তারিত পড়ুন...
ভোরের সূর্য নাকি দিনের পূর্বাভাস দেয়। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জন্য এ কথা সত্যি হলে সমর্থকদের মনটাই হয়তো খারাপ হয়ে যাবে। কারণ, লিগে নতুন বছরের শুরুটা একেবারেই ভালো যায়নি। গতকাল রাতে প্রিমিয়ার লিগে চারটি ম্যাচ হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি ম্যাচই শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। অন্য ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। বেশ ম্যাড়মেড়ে এক রাতই বলতে হয়।
বিস্তারিত পড়ুন...