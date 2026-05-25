পাকিস্তানে বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শোক

পাকিস্তানে বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শোক
পাকিস্তানের কোয়েটায় ভয়াবহ বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
গতকাল রোববার এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শোক, আন্তরিক সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে তিনি আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।
প্রধানমন্ত্রী সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানান। এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন তিনি।
গতকাল পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় জাফর এক্সপ্রেসের একটি শাটল ট্রেন লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়।
স্থানীয় সময় সকাল আনুমানিক ৮টা ৫ মিনিটে কোয়েটা সেনানিবাস থেকে ট্রেনটি রওনা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনে হামলার ঘটনা ঘটে।
ভয়াবহ এ বোমা হামলায় নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪। শিশু–নারীসহ গুরুতর আহত হয়েছেন ৮০ জনের বেশি।