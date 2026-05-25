পাকিস্তানে বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শোক

বাসস
ঢাকা
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পাকিস্তানের কোয়েটায় ভয়াবহ বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

গতকাল রোববার এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শোক, আন্তরিক সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে তিনি আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানান। এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন তিনি।

গতকাল পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় জাফর এক্সপ্রেসের একটি শাটল ট্রেন লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়।

পাকিস্তানের কোয়েটায় শাটল ট্রেনে বিস্ফোরণে নিহত অন্তত ২৪, আহত ৭০

স্থানীয় সময় সকাল আনুমানিক ৮টা ৫ মিনিটে কোয়েটা সেনানিবাস থেকে ট্রেনটি রওনা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনে হামলার ঘটনা ঘটে।

ভয়াবহ এ বোমা হামলায় নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪। শিশু–নারীসহ গুরুতর আহত হয়েছেন ৮০ জনের বেশি।

