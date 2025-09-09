ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে জাতীয় নির্বাচনের মডেল: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে জাতীয় নির্বাচনের মডেল: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
ডাকসু নির্বাচনসহ অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন আগামী জাতীয় নির্বাচনের মডেল হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, অনেক বছর পর একটা নির্বাচন হচ্ছে। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আসেনি। নির্বাচন ভালো হচ্ছে।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলা–সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের টাকাপয়সার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে।
এক প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ডাকসু নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিচ্ছেন, তাঁরা সবাই শতভাগ শিক্ষিত। জাতীয় নির্বাচনে যাঁরা ভোট দেবেন, তাঁরা শতভাগ শিক্ষিত নন। আবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার সবাই উচ্চ শিক্ষিত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমনটা হবে না।
জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে ডাকসু নির্বাচন পুরোপুরি মিলবে না জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, তবু ছাত্র সংসদ নির্বাচন আগামী জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে।
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এখন পর্যন্ত নির্বাচনে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। নির্বাচন ভালো হচ্ছে। কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
দেশে মাদকের ধরন পাল্টেছে উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দেশে মাদকের প্রবাহ বাড়ছে। মাদক ধরা পড়ার হারও বাড়ছে। তবে মাদকের প্রবাহ বন্ধ করা যায়নি।
মাদকের প্রবাহ কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না, এমন প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আরাকান আর্মি মাদক বিক্রি করে। তাদের প্রধান আয়রোজগারের উৎস হলো মাদক বিক্রি। মিয়ানমার সীমান্ত এখন আরাকান আর্মির দখলে। তারা বাংলাদেশে অবাধে মাদক বিক্রি করছে।
আরেক প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ডাকসুর পর পর্যায়ক্রমে জাকসু, রাকসুসহ অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে। এসব নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, সে বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা আছে।