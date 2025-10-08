বাংলাদেশ

শহিদুল আলমকে নিরাপদে দেশে ফেরাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শহিদুল আলমছবি: ফেসবুকে দেওয়া ভিডিও বার্তা থেকে নেওয়া

ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজ থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক বাংলাদেশি আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে নিরাপদে দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

আজ বুধবার বিকেলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান, গণসংহতি আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং নাগরিক কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে এ দাবি জানানো হয়।

আজ বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় আলোকচিত্রী শহিদুল আলম তিনিসহ বহরে থাকা ব্যক্তিদের আটকে দেওয়ার খবর জানান। শহিদুল আলম বলেন, তাঁদের বহনকারী গাজা অভিমুখী জাহাজটি মাঝসমুদ্রে আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তিনি অপহরণের শিকার হয়েছেন।

শহিদুল আলম কনশেনস নামের যে জাহাজে আছেন, তা আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) ও থাউজেন্ড ম্যাডলিনস টু গাজা (টিএমটিজি) নৌবহরের একটি জাহাজ। আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ও চিকিৎসাকর্মীবাহী এই জাহাজ ইসরায়েলের অবৈধ অবরোধ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাজা অভিমুখে রওনা হয়েছিল।

শহিদুল আলমের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের প্রতি অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

পৃথক বিবৃতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ক্ষুধার্ত ও অবরুদ্ধ গাজাবাসীর প্রাণ রক্ষায় ত্রাণবাহী জাহাজগুলো যাতে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, সে জন্য ইসরাইলের ওপর অবিলম্বে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। একই সঙ্গে আটক বাংলাদেশি আলোকচিত্রী শহিদুল আলমসহ সব মানবাধিকারকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

শহিদুল আলমের নিরাপত্তা ও মুক্তির বিষয়ে সরকারকে জরুরি সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ‘শহিদুল আলম গাজার জনগণের প্রতি আমাদের সম্মিলিত ভালোবাসা বহন করেছেন। তাঁর নিরাপত্তা ও মুক্তি আমাদের জাতীয় সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পৃথক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের দ্রুত মুক্তি এবং নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানিয়েছে।

যৌথ বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালমান সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ বলেন, আলোকচিত্রী, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমসহ গাজা অভিমুখী গ্লোবাল ফ্লোটিলা থেকে আটক সব ত্রাণকর্মীকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। তাঁদের মুক্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনে মার্কিন মদদে চলমান গণহত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক মহলে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে।

এ ছাড়া ভিন্ন বিবৃতিতে শহিদুল আলমের মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে নাগরিক সমাজের সংগঠন নাগরিক কোয়ালিশনের পক্ষ থেকেও।

ঢাকায় সমাবেশ

ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক অধিকারকর্মীদের মুক্তির দাবিতে এবং ফিলিস্তিনে জায়নবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে রাজধানীর ইস্কাটনে সমাবেশ করেছে গণসংহতি আন্দোলন। সেখান ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়া বাংলাদেশি আলোকচিত্রী শহিদুল আলমসহ অধিকারকর্মীদের মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে।

সভায় গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য তাসলিমা আখতার বলেন, ‘ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অপহৃত শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য আমাদের সোচ্চার হতে হবে। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অপহরণ করে কীভাবে, কোথায় রাখা হয়েছে—আমরা জানি না। তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে তাঁদের মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ভূমিকা নিতে হবে।’

