মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দী কামাল মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দী কামাল উদ্দিন গোলদার (৭৫) গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কামাল উদ্দিন কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় ১৪ আগস্ট তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আজ বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য কামাল উদ্দিনের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

কামাল উদ্দিনের বাড়ি খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায়। মুক্তিযুদ্ধকালের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০২২ সালে খুলনার বটিয়াঘাটার ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই ছয় আসামির একজন কামাল উদ্দিন।

