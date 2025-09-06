তেজগাঁওয়ে ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ’ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৯

তেজগাঁওয়ে ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ’ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৯
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঝটিকা মিছিল থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও দলটির নিষিদ্ধ অঙ্গসংগঠনের ৯ নেতা–কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁদের আটক করা হয়েছে বলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। নেতা–কর্মীদের পরিচয় জানা যায়নি।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসলাম হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, বেলা পৌনে দুইটার দিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার নাবিস্কো মোড়ে ঝটিকা মিছিল বের করেন। এ সময় তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৯ জনকে আটক করে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে যান।
গতকাল শুক্রবার তেজগাঁওসহ ঢাকার তিন জায়গায় ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ’ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল থেকে আটজনকে আটক করে পুলিশ।