উদীচীর কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা ১৪–১৫ জন

উদীচীর কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা ১৪–১৫ জন
সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে।
অজ্ঞাতপরিচয়ের ১৪ থেকে ১৫ জনকে আসামি করে গতকাল রোববার শাহবাগ থানায় করা এই মামলা করেন সংগঠনটির একাংশের সাধারণ সম্পাদক জামশেদ আনোয়ার তপন।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট, অরাজকতা সৃষ্টি ও দেশকে অস্থিতিশীল করতে উদীচীর কার্যালয়ে এই নাশকতা চালানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।
গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর চলমান ক্ষোভ–বিক্ষোভের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ধানমন্ডিতে ছায়ানট সংস্কৃতি–ভবনে হামলা হয়। পরদিন শুক্রবার রাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ঢাকার তোপখানা সড়কে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে।
উদীচীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হামলাকারীরা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি করে। এই হামলায় প্রতিষ্ঠানটির ৫৭ বছরের প্রকাশনা ও নথি পুড়ে গেছে বা লুট হয়েছে।