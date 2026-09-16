রাজধানী

গুলশানের উপকমিশনার, ওসি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি)ফাইল ছবি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপকমিশনার এম তানভীর আহমেদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ডিএমপির উপকমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) শাহরিয়ার আলী আজ বুধবার প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, তানভীর আহমেদকে ডিএমপির সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেনকেও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আজ ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সদর দপ্তরের এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। ডিএমপির সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগের উপকমিশনার শাহরিয়ার আলী এই আদেশে সই করেছেন।

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ডিএমপির সদর দপ্তরের আদেশে বলা হয়েছে, গুলশান থানার ওসি দাউদ হোসেনকে প্রশাসনিক কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁকে ডিএমপি সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

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