নতুন কর্মসূচি দিয়ে ফার্মগেটের সড়ক ছাড়লেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা

নতুন কর্মসূচি দিয়ে ফার্মগেটের সড়ক ছাড়লেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা
নতুন কর্মসূচি দিয়ে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকার সড়ক ছেড়েছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরে যান চলাচল শুরু হয়।
সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেন।
সড়ক অবরোধের অবরোধের কারণে ফার্মগেট এলাকার বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। যানজটে আটকে চরম ভোগান্তি পোহান যাত্রী-চালকেরা।
বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক ছাড়েন। সড়ক ছাড়ার আগে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
কর্মসূচি ঘোষণা করেন কলেজটির শিক্ষার্থী আবদুর রহমান রাফি। তিনি বলেন, সহপাঠী সাকিবুল হাসান রানা (১৮) হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় তেজগাঁও থানা ঘেরাও করা হবে।
গত বছরের ডিসেম্বরে তেজগাঁও কলেজের ছাত্রাবাসে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত হন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানা (১৮)।
আহত হওয়ার চার দিন পর গত ১০ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাকিবুলের মৃত্যু হয়।
এ ঘটনার বিচার দাবি করে কলেজটির শিক্ষার্থীরা আগেও একাধিকবার সড়কে নেমেছিলেন। আজ তাঁরা আবার নামলেন।