মিরপুরের আগুন ৩ ঘণ্টা পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি, আহত ৩

মিরপুরের আগুন ৩ ঘণ্টা পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি, আহত ৩
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি পোশাক কারখানা ও একটি রাসায়নিকের গোডাউনে আগুন তিন ঘণ্টা পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এ আগুন লাগে। আগুনে পুড়ে আহত হয়েছেন তিনজন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আটটি ইউনিট। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম আজ বেলা তিনটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুটি প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগেছে। এর মধ্যে একটি তৈরি পোশাক কারখানা, অন্যটি একটি রাসায়নিকের গুদাম। পোশাক কারখানাটি সাততলাবিশিষ্ট। এর চারতলায় আগুন লেগেছে। আমরা পোশাক কারখানার আগুন মোটামুটি নিভিয়ে ফেলেছি। তবে রাসায়নিকের গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। এটা এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি।’
তালহা বিন জসিম বলেন, রাসায়নিক কারখানায় ব্লিচিং পাউডার, প্লাস্টিক, হাইড্রোজেন পার–অক্সাইড ছিল।
এ ঘটনায় যে তিনজন আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা হলেন মো. সুরুজ (৩০), মো. মামুন (৩৫) ও সোহেল সরদার (৩৭)।
বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, ভর্তি হওয়া এসব ব্যক্তির মধ্যে মো. সুরুজের শরীরের ২ শতাংশ পুড়ে গেছে। অন্যরা সামান্য আহত হয়েছেন।
প্রথম দফায় পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভাতে যায়। পরে আরও আরও তিনটি সেখানে যুক্ত হয় বলে জানান তালহা বিন জসিম।