‘মাস্তান ও মেরুদণ্ডহীন শিক্ষকদের সমন্বয় ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে’

শিক্ষক নেটওয়ার্কের সংবাদ সম্মেলন
‘মাস্তান ও মেরুদণ্ডহীন শিক্ষকদের সমন্বয় ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে’
চাপের মুখে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দুই শিক্ষককে বরখাস্ত করার প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। এ ঘটনাকে ‘মাস্তান ও মেরুদণ্ডহীন শিক্ষকদের সমন্বয়’ হিসেবে দেখার কথা জানিয়েছে সংগঠনটি। তারা বলেছে, এভাবে চললে শিক্ষকদের আর স্বাধীনভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো সম্ভব হবে না।
ইউএপির দুই শিক্ষক লায়েকা বশীর ও এ এস এম মোহসীনকে চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে। সম্মেলন থেকে দুই শিক্ষককে চাকরিতে পুনর্বহালসহ চারটি দাবি জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মির্জা তাসলিমা সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌমিত জয়দ্বীপ ও তানভীর সোবহান।
একদল শিক্ষার্থীর আন্দোলনের মুখে গত ১৮ জানুয়ারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউএপির কর্তৃপক্ষ বেসিক সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লায়েকা বশীর এবং একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ এস এম মোহসীনকে চাকরিচ্যুত করে। এরপর ১৯ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে হিজাব ও নিকাব অবমাননা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনেন।
এই শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদ জানিয়েছিল শিক্ষক নেটওয়ার্ক। তাদের বিবৃতিতে ‘দঙ্গলবাজ’ শব্দটি ব্যবহার করায় তা নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া কাজ করছে না। এর আগে দলীয়ভাবে নিয়োজিত প্রশাসন সন্ত্রাসী ছাত্রসংগঠনের কথায় ওঠবস করত, একইভাবে এখনকার প্রশাসনেরও মেরুদণ্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
‘এর আগে মাস্তান শিক্ষার্থী ও মেরুদণ্ডহীন শিক্ষকদের সমন্বয় দেখেছিলাম আমরা। এখন আবার মাস্তান ও মেরুদণ্ডহীন শিক্ষকদের সমন্বয় আমাদের জন্য ভীতিকর ও আতঙ্কজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে,’ বলেন তিনি।
বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এ অবস্থার বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জুলাই অভ্যুত্থান–উত্তর বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে একটি গোষ্ঠী। এরা ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ভিন্নমত দমনের পাশাপাশি আগ্রাসী পথে ক্ষমতায়িত হতে উদ্গ্রীব। এ কাজে তারা ব্যবহার করছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোকে। এ প্রবণতারই সর্বশেষ শিকার হচ্ছেন ইউএপির দুই শিক্ষক।
লায়েকা বশীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কমিটি গঠন করে, সেখানে অভিযোগ নেওয়া হয়েছিল গুগল ফর্মে। একই ব্যক্তি একাধিক অভিযোগ করেছেন কি না, তা শনাক্তের উপায় ছিল না। তদন্ত কমিটির চিঠিতে লিখিত উত্তর দেওয়ার জন্য লায়েকা বশীরকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। তবে এর আগেই তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়।
এ বিষয়টি তুলে ধরার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নে অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, গুগল ফর্মে যেভাবে অভিযোগ নেওয়া হয়েছে, সেটার প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁরা আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছেন। আইনজীবী তাঁদের জানিয়েছেন, এভাবে অভিযোগ গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেওয়ার নজির নেই।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, কোনো তদন্ত কমিটি করার আগেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে শিক্ষক মোহসীনকে, যা বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ। তাঁকে ‘আওয়ামী লীগের সমর্থক’ ট্যাগ দিয়ে চাকরিচ্যুত করা হাস্যকর ও নিন্দনীয়।
লায়েকা বশীর ও এ এস এম মোহসীন জুলাই অভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থাকা শিক্ষক হিসেবে তুলে ধরেছে শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জুলাইয়ে নীরব থাকা ‘আওয়ামী প্রশাসন’ তাঁদের হুমকি মনে করছে। অন্যদিকে গত বছরের নভেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের একটি যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে লায়েকা বশীর কয়েকজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। এতে একটি অংশ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর পাশে থাকার কারণে শিক্ষক মোহসীনকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়।
ইউএপির এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নীরবতার নিন্দাও জানিয়েছে শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষকদের পাশে না দাঁড়ানো ও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যা ভবিষ্যতের বাংলাদেশে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতার জন্য এক চরম অশনিসংকেত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে চাকরিচ্যুত দুই শিক্ষককে পুনর্বহালের পাশাপাশি এ ঘটনার প্রতিবাদকারী ইউএপির অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধ করা, শিক্ষাবিরোধী অপতৎপরতা বন্ধ এবং দঙ্গলবাজদের শাস্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক–কর্মকর্তা–কর্মচারীদের কথায় কথায় চাকরিচ্যুতি বন্ধ, বিদ্যায়তনিক শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা রক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক ধারণাকে সমন্নুত রাখার দাবি জানানো হয়।
শিক্ষক নেটওয়ার্কের এই সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামাল চৌধুরী, কাজলি শেহেরীন ইসলাম ও সামিও শীশ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্যামলী শীল উপস্থিত ছিলেন। দর্শক সারিতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, আইনজীবী মানজুর আল মাতিন, পরিবেশকর্মী আমিরুল রাজীব, অধিকারকর্মী ফেরদৌস আরা রুমী, স্থপতি ফারহানা শারমিন ইমু, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত প্রমুখ।