যাত্রাবাড়ীতে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ বাবার পর চলে গেল শিশুও

যাত্রাবাড়ীতে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ বাবার পর চলে গেল শিশুও
ঢাকার যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (এসি) বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাতটার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে শিশুটি মারা গেছে।
শিশুটির নাম তানভীর। তার বয়স ৯ বছর। ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, তানভীরের শরীরের প্রায় ৪০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।
গত বুধবার দুপুরে মারা যান তাঁর বাবা মো. তুহিন হোসাইন (৩৮)। তাঁর শরীরের ৪৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। এ নিয়ে একই পরিবারের দুজনের মৃত্যু হলো।
এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তুহিনের স্ত্রী ইবা আক্তার (৩০) ও ছেলে তাওহীদ (৭)। তাঁদের শরীরের যথাক্রমে ১৫ ও ৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
২০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে ধলপুর বউবাজার এলাকার সাততলা ভবনের ভাড়া বাসায় এসি বিস্ফোরণের পর ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে দগ্ধ হন একই পরিবারের চারজন। পরে তাঁদের বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।
মাদারীপুর সদর উপজেলার কুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা তুহিন মোতালেব প্লাজায় মুঠোফোন সার্ভিসিংয়ের কাজ করতেন। পরিবার নিয়ে থাকতেন ধলপুর এলাকায়।