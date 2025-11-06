বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

পাকিস্তান থেকে পাখির খাদ্যের আড়ালে এল আমদানি-নিষিদ্ধ পণ্য

পাখির খাদ্য হিসেবে আনা পপি বীজ জব্দ করা হয় চট্টগ্রাম বন্দরে। পাকিস্তান থেকে আনা হচ্ছিল নিষিদ্ধ এই পণ্য
ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান থেকে দুই কনটেইনারে আসার কথা ছিল পাখির খাদ্য। তবে কনটেইনার দুটি খুলে আমদানি-নিষিদ্ধ পপি বীজ পেয়েছেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম কাস্টমস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

আগামী বছরের সরকারি ছুটির তালিকা অনুমোদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আগামী বছরের (২০২৬ সাল) সরকারি ছুটির তালিকা অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ অনুমোদন হয়। আগামী বছর সব মিলিয়ে ছুটি আছে ২৮ দিন। অবশ্য এর মধ্যে ৯ দিন শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি পড়েছে। বিস্তারিত পড়ুন ...

জোহরান মামদানির ‘ট্রানজিশন’ দলের সবাই নারী

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানি জয়ী হয়েছেন
ছবি: এএফপি

নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে জয়ের পরদিন থেকেই দায়িত্ব গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন জোহরান মামদানি। গতকাল বুধবার তিনি তাঁর ‘ট্রানজিশন টিম’ বা ক্ষমতা গ্রহণকারী দলের নাম ঘোষণা করেছেন। পাঁচ সদস্যের এ দলের সবাই নারী। আগামী ১ জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করবেন জোহরান মামদানি। ৩৪ বছর বয়সী দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত এই মেয়র নিজেকে একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে পরিচয় দেন। বিস্তারিত পড়ুন...

বিপিএলে কোন দলের কী নাম, জানাল বিসিবি

বিপিএল ট্রফি
প্রথম আলো

বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নাম বদলের ঘটনা নতুন নয়। বারবার মালিকপক্ষ বদলায়, নামও বদলায়। এ নিয়ে সমালোচনাও করেন কেউ কেউ। এবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই (বিসিবি) বিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দিয়েছে। দ্বাদশ বিপিএল হতে যাচ্ছে ৫টি দল নিয়ে। কোন দলের মালিকানায় কারা, তা দুই দিন আগেই জানিয়েছিল বিসিবি। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে দলগুলোর নাম। বিস্তারিত পড়ুন...

নগ্ন ও অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয়, অস্কারজয়ী অভিনেত্রী বললেন...

জেনিফার লরেন্স
রয়টার্স ফাইল ছবি

মি-টু ঝড় শুরুর পর পশ্চিমা সিনেমা দুনিয়া পর্দায় অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং ইনটিমেসি কো-অর্ডিনেটরের সাহায্য নেয়। তবে অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্স জানালেন, নতুন সিনেমা ‘ডাই মাই লাভ’-এর অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ে কোনো ইনটিমেসি কো-অর্ডিনেটরের সাহায্য নেননি তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

