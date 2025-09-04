শুভ সকাল। আজ ৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
আদালত কর্তৃক ঘোষিত ফেরারি আসামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হবেন, এমন বিধান আইনে যুক্ত করার প্রস্তাব করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এটিসহ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত আইন প্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) আরও বেশ কিছু সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। বিস্তারিত পড়ুন...
রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় জামায়াতের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলটির জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি সংস্কার, নির্বাচন ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে। বিস্তারিত পড়ুন...
ডাকসু নির্বাচনের এক নারী প্রার্থীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত আলী হুসেন নামের এক শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।বিস্তারিত পড়ুন...
সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ২০১৫ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পরে ২০১৭ সালের ২১ জুন ক্রাউন প্রিন্স হন। সৌদি আরবে এখন কার্যত বাদশাহ তিনি। কিন্তু তাঁর আগে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন নায়েফকে যুবরাজ করা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রভাব খাঁটিয়ে তিনি সৌদি যুবরাজ পদে বসেছেন। সৌদি আরবে তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্রে আসা নিয়ে পশ্চিমা লেখক ডেভিড বি ওটাওয়ে ও বান হার্ভাড বই লিখেছেন। দুজনের বইয়ে রয়েছে অনেক অজানা তথ্য। এসব নিয়ে বিবিসি হিন্দিতে লিখেছেন রেহান ফজল। বিস্তারিত পড়ুন...
ম্যাচ শুরু হতে তখনো আধা ঘণ্টা বাকি। হঠাৎ গ্যালারি থেকে ভেসে এল উচ্ছ্বাস। কারণ কী? টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। কিন্তু এটা তো সব ম্যাচেই হয়। টস জেতা অধিনায়ক জানান, আগে ব্যাটিং করবেন নাকি ফিল্ডিং। বিস্তারিত পড়ুন...