স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে হত্যা: গুলি করে পালায় ২ দুর্বৃত্ত, তারা আগে থেকেই ঘটনাস্থলে ছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নিহত আজিজুর রহমান ওরফে মুছাব্বির স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদকছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তেজগাঁওয়ের তেজতুরী বাজার এলাকায় বিএনপির অঙ্গসংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে মুছাব্বিরকে গুলি করে হত্যার পর দুই দুর্বৃত্তকে দৌড়ে পালাতে দেখা গেছে। পুলিশ বলছে, হত্যাকারীরা ঘটনার আগেই ওই এলাকায় অবস্থান করছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনার পর আশপাশের ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ এখন পর্যন্ত দুজন দুর্বৃত্তকে দৌড়ে পালাতে দেখেছে। আরও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) ফজলুল করিম আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, নিহত মোস্তাফিজুর রহমান ওই এলাকায় বসবাস করতেন না। তিনি অন্য এলাকায় থাকতেন। তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি মাঝেমধ্যে তেজতুরী বাজার এলাকায় যেতেন। নিরাপত্তার কারণে তাঁর বাসার ঠিকানা প্রকাশ করা হচ্ছে না।

এডিসি ফজলুল করিম আরও বলেন, এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবার একটি এজাহার জমা দিয়েছে। এজাহারে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে সেটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে তেজগাঁওয়ের তেজতুরী বাজারে স্টার কাবাবের পেছনের একটি গলিতে মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে মুছাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেকজন গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তির নাম আবু সুফিয়ান। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আবু সুফিয়ান কারওয়ান বাজার ভ্যান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

