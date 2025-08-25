তৌহিদ আফ্রিদিকে ঢাকায় আনা হয়েছে, ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ

তৌহিদ আফ্রিদিকে ঢাকায় আনা হয়েছে, ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী থানায় করা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদির সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার দুপুরে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান রিমান্ড আবেদনের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বরিশাল থেকে গ্রেপ্তারের পর তৌহিদ আফ্রিদি সিআইডির হেফাজতে আছেন বলে জানান খান মো. এরফান । তাঁকে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। দুপুরের পর তাঁকে আদালতে তোলা হবে।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বরিশাল নগরের বাংলাবাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে রাতেই তাঁকে বরিশাল থেকে ঢাকায় আনা হয়।
তৌহিদ আফ্রিদি বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিনের ছেলে। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় বাবা-ছেলেসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয়। এই মামলায় আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আসামি।
১৭ আগস্ট নাসির উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গুলশান থেকে গ্রেপ্তারের পরদিন তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া হয়।