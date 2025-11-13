ঢাকায় কমলাপুর স্টেশনের বাইরে, গোপালগঞ্জে গণপূর্ত কার্যালয়ের সামনেসহ পাঁচ জায়গায় যানবাহনে আগুন

ঢাকায় কমলাপুর স্টেশনের বাইরে, গোপালগঞ্জে গণপূর্ত কার্যালয়ের সামনেসহ পাঁচ জায়গায় যানবাহনে আগুন
ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জে গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত পাঁচটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রোজিনা আক্তার আজ সকালে প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের তথ্য অনুসারে, দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে রাজধানীর মিরপুর ১২ নম্বর ডিওএইচএসের সামনে থেমে থাকা একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলে। তবে এর আগেই বাসটি পুড়ে যায়।
রাত পৌনে তিনটার দিকে রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনের সামনে থেমে থাকা একটি হিউম্যান হলার-লেগুনায় আগুন দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের একাধিক ইউনিট আগুন নেভায়।
রাত আড়াইটার দিকে টাঙ্গাইলের রাওয়াইলে থেমে থাকা একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। বাসটিতে কেউ ছিলেন না। ফায়ার সার্ভিসের একাধিক ইউনিট আগুন নেভায়।
রাত সাড়ে তিনটার পর মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি পেপার মিলের সামনে থেমে থাকা ট্রাকে আগুন দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
আজ ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে গোপালগঞ্জে গণপূর্ত কার্যালয়ের সামনে থেমে থাকা একটি পিকআপে আগুন দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে পিকআপটি পুড়ে যায়।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।