গাজীপুরে ডাকাতি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডাকাতসরদার গ্রেপ্তার
গাজীপুর মহানগরের ধীরাশ্রম এলাকার একটি বাড়িতে ডাকাতির ঘটনার মূল হোতা মনিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর সবুজবাগ থানার নন্দীপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (গণমাধ্যম) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গাজীপুরের ধীরাশ্রম এলাকার সোবহান মিয়ার বাড়িতে হামলা চালায় একদল ডাকাত। পরিবারের সদস্যদের হাত-পা ও চোখ বেঁধে প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে লুটপাট চালায় তারা। এ সময় স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা, মুঠোফোনসহ প্রায় ২২ লাখ ৭৬ হাজার টাকার মালামাল লুট করা হয়। হামলায় বাড়ির কয়েকজন সদস্য ও ভাড়াটিয়া আহত হন। এ ঘটনায় গাজীপুর সদর থানায় মামলা হয়।
সিআইডি জানায়, ছায়া তদন্তের অংশ হিসেবে গাজীপুর জেলা ও মেট্রো ইউনিট এবং সিআইডি এলআইসি যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানে লুট করা মুঠোফোন, ছয়টি ককটেল, ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ১১টি টর্চলাইট ও একটি কাটার মনিরের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ডাকাত দলের সরদার মনিরের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানায় একটি এবং ২০১৭ সালে সবুজবাগ থানায় আরেকটি মামলা রয়েছে। সর্বশেষ ডাকাতির ঘটনায় তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অন্য সহযোগীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।