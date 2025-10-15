অপরাধ

ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় পলাতক স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে তাসলিমা নামের নারীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় তাঁর স্বামী নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো খুদেবার্তায় এই তথ্য জানানো হয়।

খুদেবার্তায় বলা হয়েছে, নজরুল পলাতক ছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে কলাবাগান থানা-পুলিশ।

তবে নজরুলকে কোথা থেকে কখন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়ে খুদেবার্তায় কিছু জানানো হয়নি।

এ বিষয়ে আজ দুপুর ১২টায় ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনের বিস্তারিত তথ্য জানাবেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম।

গত সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কলাবাগানে এই দম্পতির বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে তাসলিমার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার কলাবাগান থানায় তাসলিমার পরিবার মামলা করে।

পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, দাম্পত্য কলহের জেরে নজরুল তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

তবে তাসলিমার পরিবারের দাবি, নজরুল তাঁর শ্বশুরের কাছে ১০ কাঠা জমি চেয়েছিলেন। জমি না পেয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

