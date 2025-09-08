অপরাধ

সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানফাইল ছবি

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ সোমবার বিকেলে এ আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানের আইনজীবী ওবায়দুল ইসলাম।

পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, শাহবাগ থানায় করা মামলায় সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করে পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে জামিনের আবেদন চাওয়া হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আজ সোমবার তাঁকে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) গ্রেপ্তার করে বলে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক খুদে বার্তায় জানানো হয়। তবে ডিবির রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) ইলিয়াস কবির প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর বোরাক টাওয়ার থেকে শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন টেলিভিশন টক শোতে অংশ নিয়ে আলোচনায় আসেন শহীদ খান।

