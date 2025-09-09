অপরাধ

সাবেক সচিব ভুঁইয়া মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তার

সাবেক সচিব ভুঁইয়া মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

খুদে বার্তায় বলা হয়, ভুঁইয়া মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল দিবাগত রাত একটার দিকে পটুয়াখালীর কলাপাড়ার একটি রিসোর্ট থেকে সাবেক সচিব ভুঁইয়া মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। ‘মঞ্চ ৭১’-এর অনুষ্ঠান থেকে গ্রেপ্তার আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ অন্যদের সঙ্গে তাঁর যোগসাজশের তথ্য পাওয়া গেছে।

গত রোববার রাতে রাজধানী থেকে আরেক সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করে ডিএমপির ডিবি। শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

