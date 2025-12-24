বাংলাদেশ

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার ঘরে কীভাবে আগুন, রাষ্ট্রকে খুঁজে বের করতে হবে: সারা হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সারা হোসেনসহ অন্যরা। আজ বুধবার সকালেছবি: প্রথম আলো

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা বেলাল হোসেনের ঘরে আগুনের ঘটনাটি রাষ্ট্রের গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন।

সারা হোসেন বলেন, সেখানে কীভাবে আগুন লাগল, এমন মর্মান্তিক ঘটনা কেন ঘটল, কেউ জড়িত কি না—সেটি রাষ্ট্রকে খুঁজে বের করতে হবে। কেউ আগুন দিয়ে থাকলে, সেটা গুরুতর অপরাধ।

রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন বেলাল হোসেনের মেয়ে সালমা আক্তার স্মৃতিকে (১৭) নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আজ বুধবার সকালে দেখতে গিয়ে প্রথম আলোকে এ কথা বলেন সারা হোসেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাজী জাহেদ ইকবাল, ফারহানা শারমীন ও মানজুর-আল-মতিন।

ঘটনাস্থল থেকে তিনটি তালা উদ্ধার করেছে পুলিশ

সালমার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়ে সারা হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, তার (সালমা) শরীরের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। এটা মারাত্মক অবস্থা। ঘটনার বিষয়ে সালমা বলেছে, সেই রাতে সে ঘুমিয়েছিল। দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে হঠাৎ তার ঘুম ভাঙে। সে দেখে, চারপাশে আগুন। ঘর থেকে বের হওয়ার পর সেখানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় সে।

ঘরে কেউ আগুন দিয়ে থাকলে তা গুরুতর অপরাধ বলে উল্লেখ করেন সারা হোসেন। তিনি বলেন, এই ঘটনায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যদি পরিবারটির আইনগত সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে তা করা হবে।

সারা হোসেন বলেন, এ ঘটনায় সালমার আরেক বোন দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে আছে। বাবাও অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন। পরিবারটির সঙ্গে কথা বলতে তাঁরা লক্ষ্মীপুরে যাবেন।

গত শুক্রবার গভীর রাতে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের সুতারগোপ্তা এলাকায় বেলালের ঘরে আগুনের ঘটনা ঘটে। বেলাল লক্ষ্মীপুরের ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি সুতারগোপ্তা বাজারের সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী।

নাশকতার ‘বিশ্বাসযোগ্য’ প্রমাণ পায়নি পুলিশ

বেলালের অভিযোগ, দরজায় তালা লাগিয়ে, পেট্রল ঢেলে তাঁর ঘরে আগুন দেওয়া হয়। আগুনে পুড়ে বেলালের সাত বছর বয়সী মেয়ে আয়েশা আক্তারের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় বেলাল, তাঁর দুই মেয়ে বীথি আক্তার (১৪) ও সালমা (১৭) দগ্ধ হয়। বীথি ও সালমাকে চিকিৎসার জন্য রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। বেলাল লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনার পর সারা দেশে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে ক্ষোভ জানান। এর মধ্যে গত শনিবার পুলিশ বলে, আগুনের ঘটনায় নাশকতার কোনো ‘বিশ্বাসযোগ্য’ আলামত পায়নি তারা। যদিও গত সোমবার ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি তালা উদ্ধার করে পুলিশের একটি দল।

এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে লক্ষ্মীপুর সদর থানায় মামলা করেন বেলাল।

‘আব্বু আমাকে নাও, আমাকে নাও’, পুড়তে পুড়তে বলছিল ছোট্ট আয়শা

