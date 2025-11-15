সিলেটে মেডিকেল শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
সিলেট শহরে নিজের ঘর থেকে মেডিকেল কলেজের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সিলেট নগরের করেরপাড়া এলাকার বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
ওই শিক্ষার্থীর নাম প্রিয়া শর্মা (২২)। তিনি জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
পুলিশ জানায়, আজ সকালে প্রিয়াকে নিজের ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্বজনেরা। পরে তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সিলেট শহরের জালালাবাদ থানার উপপরিদর্শক অনুপ চৌধুরী জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রিয়া শর্মা আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।