রংপুর-৪
মাকে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে এসে আখতার বললেন, ‘শাপলা কলি বিজয়ী হবে’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের রংপুর-৪ (পীরগাছা-কাউনিয়া) আসনের প্রার্থী আখতার হোসেন জয় পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আখতার হোসেন তাঁর মা রোকেয়া বেগমকে নিয়ে রংপুরের কাউনিয়ার ভায়েরহাট বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে এসে সাংবাদিকদের কাছে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।
আখতার হোসেন বলেন, ‘চব্বিশের অভ্যুত্থানের শহীদ ও যাঁরা গাজী আছেন, তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই এই নতুন বাংলাদেশে আজ ভোট দেওয়ার মতো একটি সুযোগ বাংলাদেশের জনগণ পেয়েছে।’
আখতার অভিযোগ করে বলেন, ‘গতকাল রাত থেকে বিভিন্ন জায়গায় কিছু অনিয়ম আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। মারামারির মতো ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন জায়গায় অনেককে হেনস্তা করা হয়েছে। মারধর করা হয়েছে। শাপলা কলির সমর্থক, দাঁড়িপাল্লার সমর্থক যাঁরা আছেন, ১১ দলের সমর্থকদের ওপর হুমকি-ধমকি, মারামারি ও রক্তপাত ঘটানো হয়েছে। এই বিষয়গুলো আমাদের নানাভাবে শঙ্কিত করে তুলছে।’
ভোটের পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আক্তার হোসেন বলেন, ‘আমরা প্রশাসনের দুর্বলতা খেয়াল করছি। আমাদের নামে মিথ্যা গুজব ছড়ানো হয়েছে। নানা ধরনের হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের কাছে মনে হয়, প্রশাসন এখন পর্যন্ত খুবই দুর্বলভাবে তাঁদের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে। এই দুর্বলতা নিয়ে সারা দিন যদি চলতে থাকে, সে ক্ষেত্রে ভোটের ফলাফল নিয়ে একটা আশঙ্কার জায়গা তৈরি হবে। সুষ্ঠু ভোট নিয়ে একটা আশঙ্কার জায়গা তৈরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা প্রশাসনকে আজকের দিনে সর্বোচ্চ সতর্ক থেকে সাহসিকতার সঙ্গে এবং সব প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবিলা করে যাতে তারা একটি সুষ্ঠু ভোট আয়োজন করতে পারে, সে জন্য আমরা তাঁদের প্রতি আহ্বান জানাই।’
নিজের জয়ের বিষয়ে আখতার হোসেন বলেন, রংপুর-৪ আসনের যাঁরা ভোটার আছেন, তাঁরা শাপলা কলি মার্কায় ভোট দেবেন। দিন শেষে শাপলা কলি সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিজয়ী হবে—এই প্রত্যাশা করছেন তাঁরা।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৫ লাখ ৯ হাজার ৯০৬ ভোটারের বিপরীতে এ আসনে প্রার্থী ৯ জন। আখতার হোসেন ছাড়াও আসনটিতে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপির মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা, জাতীয় পার্টির আবু নাসের শাহ মো. মাহবুবার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আবু সাহমা, বাসদের (মার্ক্সবাদী) প্রগতি বর্মণ, বাংলাদেশ কংগ্রেসের উজ্জল চন্দ্র রায় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়নুল আবেদীন ও শাহ্ আলম বাসার।