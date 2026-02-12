রাজনীতি

আমরা সরকার গঠনের দ্বারপ্রান্তে: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর বেরাইদের এ কে এম রহমতুল্লাহ কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় তোলাছবি: মীর হোসেন

ভোট দিয়েই জয়ের আশা প্রকাশ করলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, যার দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট গড়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটার দিকে রাজধানীর বেরাইদের এ কে এম রহমতুল্লাহ কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেন নাহিদ ইসলাম। এরপর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘১১–দলীয় জোট সরকার গঠনের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। আমরা মনে করছি, আমরা সরকার গঠনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছি।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ আজ সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু হয়েছে, তা চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের গড়া দল এনসিপি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে গঠিত ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যে রয়েছে। এই জোট থেকে ঢাকা-১১ আসনে লড়ছেন নাহিদ ইসলাম।

ভোটারদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘সবাই ভোটকেন্দ্রে আসুন। আজকে ভোটের দিন, আজকে এ দেশে নিজেদের মালিকানা বুঝে নেওয়ার দিন।’

মাকে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে এসে আখতার বললেন, ‘শাপলা কলি বিজয়ী হবে’

এ সময় নির্বাচন সুষ্ঠু হলে জনরায়কে মেনে নেবেন বলেও জানান তিনি।

আজ কোনো প্রতিকূলতাকে ‘ফোকাস’ করছেন না জানিয়ে নাহিদ বলেন, ‘আমরা চাই, মানুষ নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে আসুক।’

নাহিদ ইসলাম সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ আচরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যালটের মাধ্যমেই জনরায় প্রতিফলিত হবে।

প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা কাউকে জয়ী হতে দেব না: ভোট দিয়ে সারজিস
