শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের আপিল পর্যালোচনায় কমিটি

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের আপিল পর্যালোচনায় কমিটি
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও আবাসিক হলে অস্ত্র রাখার দায়ে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের আপিল পর্যালোচনার জন্য কমিটি হয়েছে। কমিটির সদস্য পাঁচজন।
আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সহ-উপাচার্য মো. সাজেদুল করিমকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সিন্ডিকেট সদস্য মোহাম্মদ সেলিম, আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী, ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক মোহাম্মদ এছাক মিয়া ও প্রক্টর মো. মোখলেসুর রহমান।
রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির জানান, শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা ৩১ অক্টোবরের মধ্যে আপিল করতে পারবেন। কেবল ওই সময়ের মধ্যে যাঁরা আপিল করবেন, তাঁদের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে রিভিউ কমিটি।
গত ২৫ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটের ২৩৭তম সভায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে ৫৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে কয়েকজন নিরপরাধ শিক্ষার্থী আছেন বলে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সংশ্লিষ্টদের আপিল করার পরামর্শ দেন।