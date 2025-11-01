জেলা

জামালপুরে নদে ডুবে যায় পাঁচ শিশু, লাশ উদ্ধার হলো চারটি

প্রতিনিধি
জামালপুর
ঝিনাই নদে ডুবে মারা যাওয়া আরেক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ একজনকে উদ্ধারে অভিযান চলছে। শনিবার দুপুরে মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ঝিনাই নদের পানিতে ডুবে নিখোঁজ আরও এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকার আনারবাড়ী ঘাট থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

শিশুটির নাম কুলসুম (১২)। সে সরিষাবাড়ী উপজেলার কাউশি এলাকার নুরুল ইসলামের মেয়ে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে আরও তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল। এখনো নিখোঁজ আছে একটি শিশু।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকার পাশ দিয়ে ঝিনাই নদ বয়ে গেছে। নদের কাছেই শিশুদের বাড়ি। বিকেলের দিকে নদের তীরে থাকা নৌকায় ওই শিশুরা খেলাধুলা করছিল। কোনো এক সময় নৌকা থেকে শিশুরা নদের পানিতে পড়ে ডুবে যায়। স্বজনেরা নৌকায় দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। খবর পেয়ে গতকাল সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অভিযান চালিয়ে তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করে। পরে রাত হয়ে গেলে উদ্ধার অভিযান স্থগিত করা হয়। আজ সকাল থেকে আবার উদ্ধার অভিযান শুরু করে ডুবুরি দল। অভিযানের একপর্যায়ে কুলসুমের লাশ উদ্ধার করা হয়।

মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিবারের অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সব মিলিয়ে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও একজন নিখোঁজ আছে।

