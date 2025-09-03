নীলফামারীতে ইপিজেডে সংঘর্ষ
শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর আগামীকাল খুলছে ইপিজেডের কারখানা
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে সংঘর্ষের জেরে আজ বুধবার ইপিজেডের সব কারখানা বন্ধ ছিল। তবে কারখানার শ্রমিক, মালিকপক্ষসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে সভা করার পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার খুলছে ইপিজেড।
আজ বুধবার বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শ্রমিক, কারখানার মালিক, বেপজা, জেলা ও পুলিশ প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে ইপিজেডের কারখানাগুলো কাল থেকে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৈঠকে অংশ নেওয়া জেলা বিএনপির সদস্য আবু মোহাম্মদ সোয়েম রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। কাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ইপিজেডের সব কারখানা খুলে যাবে। শুধু এভারগ্রিন কারখানার কিছু প্রস্তুতির কারণে শনিবার খুলবে।’
এর আগে গতকাল ইপিজেডে এভারগ্রিন নামের একটি কারখানা বন্ধ ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের জেরে শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে হাবিব ইসলাম (২১) নামের এক শ্রমিক নিহত হন। আহত হন পুলিশ, সেনাসদস্যসহ আরও অন্তত ২৪ জন। এ ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) পক্ষ থেকে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।
কারখানার শ্রমিকেরা জানান, এভারগ্রিন কারখানায় সম্প্রতি ৫১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এ ঘটনায় তিন দিন ধরে কারখানায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে ইপিজেডের প্রধান ফটকে নোটিশ টাঙিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। সকালে কাজে যোগ দিতে গিয়ে শ্রমিকেরা ভেতরে ঢুকতে না পেরে ইপিজেডের সামনের সড়কে অবস্থান নেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শ্রমিকদের সরিয়ে দিতে গেলে উত্তেজিত শ্রমিকেরা তাঁদের ওপর চড়াও হন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে এক শ্রমিক নিহত হন। ওই ঘটনার পর আজ ইপিজেডের সব কারখানা বন্ধ ছিল।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে কারখানাগুলো খুলে দিতে আজ বেলা তিনটার দিকে শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানার মালিক, জেলা ও পুলিশ প্রশাসন, বেপজা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কারখানাগুলো চালু করা হবে।
নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, আজ বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জেলা প্রশাসন, কারখানার মালিক, বেপজা কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয়। শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলোর বেশির ভাগ কারখানার মালিকেরা মেনে নিয়েছেন। এ কারণে কাল বৃহস্পতিবার সব কারখানা খুলবে। এভারগ্রিনের বেপজার সঙ্গে কিছু চুক্তি হবে। এ কারণে এভারগ্রিন কাল খুলবে না। তবে শনিবার থেকে তারা কারখানা খুলবে। তিনি বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় বেপজার পক্ষ থেকে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি হয়েছে। ওই ঘটনায় মামলা হবে।