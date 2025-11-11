কুমিল্লা-৬ আসনে আমিন-উর-রশিদকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে এবার শিক্ষার্থীদের মিছিল

কুমিল্লা-৬ আসনে আমিন-উর-রশিদকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে এবার শিক্ষার্থীদের মিছিল
কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমিন-উর-রশিদের (ইয়াছিন) মনোনয়ন দাবিতে আট দিন ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন তাঁর সমর্থকেরা। এবার তাঁর মনোনয়ন দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করেছেন কুমিল্লার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
গতকাল সোমবার বিকেলে ‘জেন-জেড-৩৫০০’ নামের সংগঠনের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা কুমিল্লা জিলা স্কুলের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি নগরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে কান্দিরপাড় পূর্বালী চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা আমিন-উর-রশিদের মনোনয়নের দাবিতে নানা স্লোগান দেন।
সমাবেশে বক্তব্য দেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তৌসিফ আহমেদ, মেহেদী হাসান রবিন, ইস্পাহানি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী রিয়ানা বিনতে হাসান, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফখরুদ্দিন রাজিব, সুবরাতি শাহজাদী মেমোরিয়াল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রার্থনা নূর মুনিয়া, বাখরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেহেক রোশন, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মো. হামজা, কুমিল্লা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তাশাউফ আমিনসহ প্রমুখ।
তৌসিফ আহমেদ বলেন, কুমিল্লা-৬ আসনে তরুণ ভোটারদের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গায় আমিন-উর-রশিদ বহুদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। কুমিল্লার উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি এবং যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁকে মনোনয়ন দিতে হবে। তারুণ্যের নেতৃত্ব, পরিবর্তনের আশা ও নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বের প্রতীক হিসেবে আমিন-উর-রশিদ মনোনয়ন দেওয়া প্রয়োজন।
আয়োজকদের দাবি, তরুণদের নেতৃত্বকে মূল্যায়ন, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা ও নতুন প্রজন্মের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাতেই এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ঘোষণা দেন, আমিন-উর-রশিদকে মনোনয়ন না দেওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
প্রসঙ্গত, ৩ নভেম্বর বিএনপি ২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুল হক চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়।
এর পর থেকেই আমিন-উর-রশিদের অনুসারী বিএনপির নেতা-কর্মীরা আট দিন ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন। তাঁদের দাবি, আমিন-উর-রশিদ দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে কুমিল্লা সদরের বিএনপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর যাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তিনি ২০১৮ সালে কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন।