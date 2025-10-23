নোয়াখালীতে যুবদল-শিবির সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা

নোয়াখালীতে যুবদল-শিবির সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা
নোয়াখালী সদর উপজেলার নেয়াজপুর বাজারে যুবদল ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে উভয় পক্ষই একে অপরকে দায়ী করে সুধারাম থানায় মামলা করে। তবে গতকাল বুধবার রাতে মামলার বিষয়টি জানাজানি হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা সূত্র ও পুলিশ জানায়, গত রোববার বিকেলে সদর উপজেলার নেয়াজপুর ইউনিয়নের কাশেম বাজার জামে মসজিদে বিরোধের জেরে স্থানীয় যুবদল ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৪০ জন আহত হন। খবর পেয়ে জেলার শহর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন।
এ সংঘর্ষের ঘটনায় যুবদলের পক্ষ থেকে মামলা করেন ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো. ফারুক হোসেন। এতে তিনি জামায়াত ও শিবিরের ১৯ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আসামি করেছেন আরও ১৫০ থেকে ২০০ জনকে।
ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে করা মামলার বাদী হয়েছেন সংগঠনের শহর শাখার আইন সম্পাদক নাঈম হোসেন। এ মামলায় ৩১ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ২০০ থেকে ২১০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘ওই দিনের সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষের লোকজন আহত হয়েছেন। মামলাটি তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’