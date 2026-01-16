জেলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সি ইউনিটের পরীক্ষা দিয়ে ভর্তিযুদ্ধ শুরু, প্রতি আসনের বিপরীতে ৮২ জন

প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা দিতে কেন্দ্রে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। আজ শুক্রবার সকালেছবি : প্রথম আলো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের সি ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় শুরু হয়েছে। এরপর বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত যথাক্রমে দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী ক্যাম্পাস ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল—এই ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, আজ সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। চলতি শিক্ষাবর্ষে সি ইউনিটে আসন আছে ১ হাজার ৫৩৬টি। এ হিসাবে সি ইউনিটে প্রতিটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৮২ ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী। সি ইউনিটে বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল, জীববিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ২৬টি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত। এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টাব্যাপী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় ৮০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতি ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা নির্ধারিত কেন্দ্রের সামনে আসতে শুরু করেন। পরে সকাল সোয়া ১০টায় কেন্দ্রের গেট খুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পরীক্ষার্থীদের মুঠোফোন, ক্যালকুলেটরসহ মেমোরিযুক্ত অন্য কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনগুলোয় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুরো ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রক্টোরিয়াল বডির বিশেষ নজরদারি রয়েছে। যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধে গোয়েন্দা সংস্থার পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত দায়িত্ব পালন করবেন। পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসের প্রতিটি পয়েন্টে পর্যাপ্ত বিএনসিসি ও রোভার স্কাউট সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়াই ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

আরও পড়ুন

আগামীকাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আছে যত নির্দেশনা

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, এবারের ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৪ হাজার ১৭টি আসনের বিপরীতে ৩টি ইউনিট মিলিয়ে ২ লাখ ৭২ হাজার ৬২৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন। এর মধ্যে এ (মানবিক) ইউনিটে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫১৫ জন, বি (ব্যবসায়) ইউনিটে ৩০ হাজার ৮৮৬ জন এবং সি (বিজ্ঞান) ইউনিটে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন চূড়ান্ত আবেদন করেছেন।

পরীক্ষার সময়সূচি
আজ সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দুই পালায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরপর ১৭ জানুয়ারি এ ইউনিট দুই পালায় এবং ২৪ জানুয়ারি বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এক পালায় অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন