ওসমানী মেডিকেলে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার, কাজে যোগ দেবেন কাল
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে তাঁরা আজ রোববার কাজে যোগ দিচ্ছেন না। আগামীকাল সোমবার সকাল থেকে কাজে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা। আজ দুপুরে হাসপাতাল প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক শেষে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।
এর আগে গত শুক্রবার রাতে এক নারী শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনায় গত শনিবার সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করে আসছিলেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা। এ ঘটনায় শনিবার রাতে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মো. কামরুজ্জামান সিলেট কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
হামলার ঘটনায় সুনামগঞ্জের ছাতকের খৈতর গ্রামের শিমুল আহমদ (৩৫), তাঁর স্ত্রী নাজিরা সিদ্দিকা (৩২) ও ছাতক থানার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা জাবেদ মিয়াকে (৩০) আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। পরে শনিবার বিকেলে তাঁদের সন্দেহভাজন হিসেবে আদালতে পাঠানো হয়।
কর্মবিরতিতে থাকা শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাসহ আট দফা দাবি জানান। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁরা। আজ দুপুরে হাসপাতালের পরিচালকসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আবারও বৈঠক করেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা। বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয় এবং নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিশ্চিত করার কথা জানানো হয়। এরপর শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। তবে তাঁরা জানান, আগামীকাল সকাল থেকে তাঁরা কাজে যোগ দেবেন।
হাসপাতাল প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক শেষে শিক্ষানবিশ চিকিৎসক মোহাম্মদ সাদিক সাংবাদিকদের বলেন, ‘কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে আমরা কর্মবিরতি শুরু করেছিলাম। কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়ায় কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে।’
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনির বলেন, ‘শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর মধ্যে হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোয় সার্বক্ষণিক আনসার সদস্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।’