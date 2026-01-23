জেলা

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরাল আরও বড় পরিসরে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু

প্রতিনিধি
নরসিংদী
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরালটি মহাসড়ক প্রশস্তকরণের জন্য অপসারণের পর আগের নকশা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মাহমুদাবাদ এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-সিলেট করিডর মহাসড়ক উন্নয়নকাজের অংশ হিসেবে নরসিংদীর রায়পুরায় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরালটি অপসারণের পর আগের নকশা অনুযায়ী পুনরায় নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টায় রায়পুরা উপজেলার মাহমুদাবাদ এলাকায় ম্যুরাল পুনর্নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা।

গত মঙ্গলবার ম্যুরালটি মহাসড়ক থেকে অপসারণ করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) এবং প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ম্যুরাল ভাঙার ভিডিও ও ছবি গতকাল বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এক্সকাভেটর দিয়ে ম্যুরালটি অপসারণের ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়লে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

আরও পড়ুন

সড়ক প্রশস্তকরণে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের ম্যুরাল অপসারণ, পুনর্নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ

সওজ ও উপজেলা প্রশাসন জানায়, ঢাকা-সিলেট করিডর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবেই মাহমুদাবাদ মৌজায় ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ নামে স্থাপনাটি সাময়িকভাবে অপসারণ করা হয়, যাতে মহাসড়ক প্রশস্তকরণ নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের প্রতি কোনো ধরনের অসম্মান বা অবহেলার বিষয় নয়। আগের নকশা ও কাঠামো অনুসরণ করে ম্যুরালটি আরও বড় পরিসরে পুনরায় নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ম্যুরালটি আগে ছিল ১৬ ফুট বাই ১৬ ফুট, এখন হবে ৩০ ফুট বাই ৩০ ফুট। এতে দূর থেকেও ম্যুরালটি আরও ভালোভাবে দেখা যাবে।

রায়পুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরালটি রেখেই মহাসড়ক প্রশস্তকরণের কাজ চালিয়ে যেতে। কিন্তু এটি সড়কের মাঝখানে পড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে অপসারণ করতে হয়। মহাসড়কের জন্য নির্ধারিত জায়গার পরই আগের চেয়ে বড় আকারে ম্যুরালটি নির্মিত হচ্ছে। আগামী ২৬ মার্চের আগেই নির্মাণকাজ শেষ করা হবে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন