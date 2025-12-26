জেলা

দীপু দাস হত্যা মামলায় রিমান্ড শেষে আরও দুই আসামি কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
দিপু চন্দ্র দাস
ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাকশ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় রিমান্ডে থাকা আরও দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানায়, দীপু চন্দ্র দাস হত্যায় ইতিমধ্যে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া ১২ আসামির ৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার চার আসামি আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন।

পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড নামের কারখানাটির ফ্লোর ইনচার্জ আলমগীর হোসেন (৩৮) ও কোয়ালিটি ইনচার্জ মিরাজ হোসেনকে (৪৬) আজ দুপুরে আদালতে তোলা হয়। তাঁরা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেননি। রিমান্ড শেষ হওয়ায় আদালত দুজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ভালুকার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ডুবালিয়াপাড়া এলাকায় ১৮ ডিসেম্বর রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

নিহত দীপু চন্দ্র দাসের বাড়ি তারাকান্দা উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের মোকামিয়াকান্দা গ্রামে। এ ঘটনায় তাঁর ভাই অপু চন্দ্র দাস অজ্ঞাতপরিচয় ১৪০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে র‍্যাব সাতজনকে ও পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। ২২ ডিসেম্বর তাঁদের প্রত্যেকের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, রিমান্ডে ছয় আসামির মধ্যে চারজন স্বীকারোক্তি দিয়েছেন বৃহস্পতিবার। বাকি দুজনকে আজ শুক্রবার আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও জানান, গত বুধবার রাতে গ্রেপ্তার ছয় আসামিকে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আগামী রোববার রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত।

