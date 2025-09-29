রাজশাহীতে ধর্মঘট প্রত্যাহার, বিকেল থেকে চলবে দূরপাল্লার বাস
রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোরে টানা চার দিন ধরে চলা দূরপাল্লার বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বাসমালিক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম।
নজরুল ইসলাম বলেন, শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের বেতন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে গেছে। ঢাকায় বেলা ১১টা থেকে টানা ২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিবহনমালিক সমিতির সঙ্গে সভা হয়েছে। সেখানে মালিকপক্ষ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিকেল ৪টা থেকে বাস ছেড়ে যাবে।
রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সভা হয়েছে। সভায় শ্রমিকদের দাবিদাওয়া পূরণ হয়েছে। মালিকেরা গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা গাড়ি চালাতে চান।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে হঠাৎ করে বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেয় বাসমালিক সমিতি। এর পর থেকে এই তিন জেলার কোনো দূরপাল্লার বাস চলাচল করছিল না। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকার গাবতলীতে বাসমালিক ও শ্রমিকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাস ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
শ্রমিক ও মালিকদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভায় রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রমিকদের বেতনভাতা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল উদ্দিন। পরে সভার রেজুলেশন প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বাসের চালক, সুপারভাইজার ও হেলপারের বেতন বাড়ানো হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, একজন চালক রাজশাহী থেকে ডাবল ট্রিপের জন্য ১ হাজার ৭৫০ টাকা, সুপার ভাইজার ৭৫০ টাকা ও হেলপার ৬৫০ টাকা পাবেন। এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট বা রহনপুর থেকে চালক ১ হাজার ৯৫০ টাকা, সুপারভাইজার ৮০০ টাকা ও হেলপার ৭০০ টাকা পাবেন। এদিকে খোরাকির টাকাও বাড়ানো হয়েছে। আগে খোরাকির টাকা ছিল ২১০ টাকা। এখন এটি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে।
এদিকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর থেকে রাজশাহীর শিরোইলে দূরপাল্লার বাস কাউন্টারগুলো খুলেছে। কাউন্টারের সামনে এনে রাখা হয়েছে বাস। শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রিও।