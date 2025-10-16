জেলা

‘নোট অব ডিসেন্টগুলো’ লিপিবদ্ধ হলে বিএনপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে: মির্জা ফখরুল

প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও
ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার বন্দর এলাকায় আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ছবি: প্রথম আলো

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আমরা (বিএনপি) অবশ্যই জুলাই সনদে স্বাক্ষর করব; যদি যে কথাগুলো আমরা বলছি, সেগুলো যদি লিপিবদ্ধ করা হয়। যেগুলোতে নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত) দিয়েছি, সেগুলো যদি লিপিবদ্ধ করা হয়।’

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈলের বন্দর এলাকায় উপজেলা বিএনপি আয়োজিত এক পথসভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছেন, বিএনপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে কি না? আরেকটু অপেক্ষা করেন। ওই দল দুটি বলে দিয়েছে, পিআর যদি না হয়, তাহলে তারা সনদে স্বাক্ষর করবে না। আমরা কিন্তু সেই কথা বলিনি। বলেছি, আমরা অবশ্যই জুলাই সনদে স্বাক্ষর করব, যদি আমরা যে কথাগুলো বলেছি, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। যেগুলোতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছি, সেগুলোও যদি লিপিবদ্ধ করা হয়।’

সবাইকে অপেক্ষার করার পরামর্শ দিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমরা কিন্তু গণভোট মেনে নিয়েছি। জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট হবে। আমরা এখন পর্যন্ত অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছি। আগামী দিনেই জানতে পারবেন, বিএনপি সনদে স্বাক্ষর করবে কি না? এত অস্থির হবেন না, একটু অপেক্ষা করেন। একটু টেনশন থাকা ভালো।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, ‘তিনি দেশে ফিরে এলেই জনগণের মধ্যে যে উত্তাল সমুদ্র সৃষ্টি হবে, সেই উত্তালে সব অপশক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।’

জাতির সামনে সুযোগ সব সময় আসে না মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমাদের সামনে যে সুযোগ এসেছে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার, একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করার এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে গণতন্ত্রের পথে চলতে দেওয়ার—আমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করব।’

মির্জা ফকরুল আরও বলেন, বিএনপির পরীক্ষিত রাজনৈতিক দল। যার জন্ম হয়েছে সংস্কারের মধ্য দিয়ে, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিএনপিই সংবিধানের সন্নিবেশ করেছিল। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চার–চারবার সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। পরে শেখ হাসিনা সেটা বন্ধ করে দেয়। কারণ, তারা জানে, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তারা জিততে পারবে না।

এ সময় ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, পীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাহিদুর রহমান, রানীশংকৈল উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান আলী, সাধারণ সম্পাদক আল্লামা আল ওয়াদুদ বিন নুর আলিফসহ বিএনপির নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

