সাতক্ষীরা-৩

বিএনপি নেতা শহিদুলকে মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপি নেতা শহিদুল আলমকে মনোনয়ন না দেওয়ার প্রতিবাদে তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ। বুধবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলা সদরেছবি: প্রথম আলো

সাতক্ষীরা-৩ (কালীগঞ্জ-আশাশুনি) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শহিদুল আলমকে মনোনয়ন না দেওয়ায় টানা তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন তাঁর অনুসারী নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার বিকেল পাঁচটায় কালীগঞ্জ সেতু থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত তাঁরা দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন।

কর্মসূচিতে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। এ সময় সাতক্ষীরা-মুন্সিগঞ্জ সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা ‘গরিবের ডাক্তারকে চাই’, ‘হটাও কাজী, বাঁচাও ধানের শীষ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

এর আগে গত সোমবার মনোনয়ন ঘোষণার দিন এবং গতকাল মঙ্গলবার তাঁরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, আধাবেলা হরতাল ও কুশপুত্তলিকা দাহ কর্মসূচি পালন করেন।

রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গত সোমবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে সাতক্ষীরা-৩ আসনে মনোনয়ন পান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী আলাউদ্দীন। এ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাবের নেতা শহিদুল আলম।

আজ মানববন্ধনে কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কিসমাতুল বারীর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্য শেখ নুরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, নলতা ইউপি চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান পাড়, জেলা তরুণ দলের সহসভাপতি মাসুম বিল্লাহ, বিএনপি নেতা এস এম হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, শহিদুল আলম জনমানুষের নেতা, গরিবের ডাক্তার। তাঁকে মনোনয়ন না দিলে সাতক্ষীরা-৩ আসন বিএনপির হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাঁরা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত দ্রুত পুনর্বিবেচনা করে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন বাতিল করে শহিদুল আলমকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

মানববন্ধন শেষে নেতারা সাত দিনের ধারাবাহিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন, দাবি না মানা পর্যন্ত প্রতিদিন কর্মসূচি চলবে। প্রয়োজন হলে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের দিকে যাত্রা করা হবে।

