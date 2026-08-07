জেলা

গফরগাঁও রেলস্টেশনের কাছে জামালপুর কমিউটারের ৫ বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ঢাকাগামী জামালপুর কমিউটার ট্রেনের একটি পাওয়ার কারসহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ সকালে গফরগাঁও রেলস্টেশন–সংলগ্ন শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ঢাকাগামী জামালপুর কমিউটার ট্রেনের একটি পাওয়ার কারসহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এ ঘটনায় ঢাকা–ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ আছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে গফরগাঁও রেলস্টেশন–সংলগ্ন শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

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ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, জামালপুর থেকে ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিল ট্রেনটি। এটি গফরগাঁও স্টেশনে প্রবেশের আগেই লাইনচ্যুত হয়।

দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকারী (রিলিফ) ট্রেন ঘটনাস্থলে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে ওসি বলেন, লাইনচ্যুত বগিগুলো উদ্ধার করে রেলপথ সচল করতে কাজ শুরু হবে। ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধারকাজ শেষে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে।

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