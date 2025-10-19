চট্টগ্রাম বন্দরে বর্ধিত প্রবেশ ফি স্থগিত, পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল শুরু

চট্টগ্রাম বন্দরে বর্ধিত প্রবেশ ফি স্থগিত, পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল শুরু
চট্টগ্রাম বন্দরে বর্ধিত প্রবেশ ফি স্থগিত করার পর পণ্যবাহী গাড়ির মালিকদের সংগঠনগুলো কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে। আজ রোববার বন্দর কর্তৃপক্ষ মালিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর নেতারা গাড়ি না চালানোর কর্মসূচি প্রত্যাহার করলে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে পুরোদমে পণ্য পরিবহন শুরু হয়েছে। এতে বন্দর দিয়ে কনটেইনার ও পণ্য পরিবহনে অচলাবস্থা কাটল।
১৫ অক্টোবর থেকে বন্দরে গড়ে ৪১ শতাংশ মাশুল কার্যকর হয়। এর মধ্যে ভারী যানবাহনের প্রবেশের ফি আগে ছিল ৫৭ টাকা। সেই ফি চার গুণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৩০ টাকা। এরপরই ঘোষণা ছাড়া গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখেন মালিকেরা। প্রথম তিন দিন আমদানি পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। পরে গতকাল শনিবার থেকে সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়।
এ পরিস্থিতিতে আজ দুপুরে বন্দর ভবনে গাড়ি মালিক সমিতির নেতাদের সঙ্গে বন্দর চেয়ারম্যানের বৈঠক হয়। বৈঠকে বর্ধিত প্রবেশ ফি স্থগিত করে এক সপ্তাহের মধ্যে গেজেট প্রকাশ করার কথা জানান বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান।
বৈঠকে উপস্থিত আন্তজিলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক মো. ইউসুফ মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে গেজেট প্রকাশ করার কথা। প্রবেশ ফিও আগের নিয়মে অর্থাৎ ৫৭ টাকা হারে আদায় করা হবে। এ কারণে কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে।