জেলা

রাজবাড়ীতে পদ্মার এক ইলিশ ও এক কাতলা ৬০ হাজারে বিক্রি

প্রতিনিধি
রাজবাড়ী
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় প্রায় দেড় কেজি ওজনের একটি ইলিশ এবং প্রায় ১৯ কেজি ওজনের একটি কাতলা মাছ ধরা পড়েছেছবি: প্রথম আলো

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় প্রায় দেড় কেজি ওজনের একটি ইলিশ এবং প্রায় ১৯ কেজি ওজনের একটি কাতলা মাছ প্রায় ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে মাছ দুটি কিনে নেন ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ। এর আগে আজ ভোরের দিকে পদ্মা নদীর পৃথক স্থানে জেলেদের জালে মাছ দুটি ধরা পড়ে।

স্থানীয় মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীরা বলেন, গতকাল মঙ্গলবার রাতে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান গোয়ালন্দের দেবগ্রাম ইউনিয়নের জেলে পরান হালদার ও তাঁর লোকজন। আজ ভোরের দিকে জাল গুটিয়ে নৌকায় তুলতেই দেখতে পান একটি বড় ইলিশ। পাশাপাশি আরও কয়েকটি মাছ পান তাঁরা। পরে সকালে বিক্রির জন্য দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে নিয়ে যান। আড়তে ইলিশটি ওজন দিয়ে দেখা যায়, এটি প্রায় দেড় কেজি ওজনের। নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ ইলিশটি কিনে নেন।

এ ছাড়া পদ্মা নদীতে পাবনার জেলে কৃষ্ণ হালদার ও তাঁর লোকজন ভোররাতের দিকে জাল ফেলে বড় আকারের একটি কাতলা মাছ পান। কাতলাটি বিক্রির জন্য নিয়ে ওজন করে দেখা যায়, মাছটি প্রায় ১৯ কেজির। নিলামে সর্বোচ্চ দামে এই মাছও কিনে নেন শাহজাহান শেখ।

দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, ইলিশটি ৪ হাজার ৪০০ টাকা কেজি দরে ৬ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে কিনেছেন। আর ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে ১৯ কেজি ওজনের কাতলাটি ৫৩ হাজার ২০০ টাকা দিয়ে কিনেছেন। মাছ দুটি বিক্রির জন্য তিনি পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

