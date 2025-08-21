জেলা

এক্সপ্রেসওয়েতে দ্রুতগতির প্রাইভেট কার উল্টে তিনজন নিহত

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
এক্সপ্রেসওয়েতে দ্রুতগতির প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ষোলঘর যাত্রীছাউনি এলাকায়ছবি: ফায়ার সার্ভিসের সৌজন্যে

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেট কার উল্টে তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ষোলঘর যাত্রীছাউনি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন প্রাইভেট কারের যাত্রী রাইসা আক্তার (২০), আরমান হোসেন (২৫) ও তানজিল (২৫)। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রাইভেট কারের আরেক যাত্রী রবিন হোসেন নামের একজন। তাঁর বাড়ি ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায়।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে প্রাইভেট কারে করে ওই চারজন ঢাকা থেকে মাওয়া বেড়াতে এসেছিলেন। ভোরে তাঁরা ঢাকার দিকে ফিরছিলেন। সকাল ৬টার দিকে ষোলঘর যাত্রীছাউনি এলাকায় প্রাইভেট কারটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সড়ক দ্বীপের রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে আরমান হোসেন ও তানজিল মারা যান। হতাহত চারজনকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এ এম জাহিদ হোসেন আজ সকাল আটটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে চারজনকে আমাদের হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে নারীসহ তিনজন মৃত ছিলেন। একজন সামান্য আহত হয়েছিলেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, মাওয়া থেকে প্রাইভেট কারটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। দ্রুতগতির প্রাইভেট কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ কারণে ওই সড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে হতাহত ব্যক্তি ও দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি সরিয়ে নেয়। পানি ছিটিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের ওই অংশ পরিষ্কার করা হয়েছে। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক।

